PLACE AU CHAP’ AVEC LE CIRQUE BARAKA 61 Rue Saint-Jean Balma, 24 novembre 2023, Balma.

Balma,Haute-Garonne

Cette année, la place de l’itinérance sera investie par la compagnie Cirque BARAKA et son spectacle OchO. Pendant près d’un mois au début de l’hiver, venez vous réchauffer le coeur sous le chapiteau flamboyant de la compagnie !.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . 11 EUR.

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



This year, the Place de l’itinérance will be taken over by Cirque BARAKA and their show OchO. For almost a month at the start of winter, come and warm your heart under the company’s flamboyant big top!

Este año, la Place de l’itinérance será tomada por el Cirque BARAKA y su espectáculo OchO. Durante casi un mes, al comienzo del invierno, venga a calentarse el corazón bajo la extravagante carpa de la compañía

Dieses Jahr wird der Place de l’itinérance von der Zirkustruppe BARAKA und ihrer Show OchO bespielt. Fast einen Monat lang zu Beginn des Winters können Sie sich unter dem flammenden Zelt der Kompanie das Herz erwärmen!

Mise à jour le 2023-10-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE