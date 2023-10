CABARET ROCK – CIRQUE BARAKA 61 Rue Saint-Jean Balma, 19 novembre 2023, Balma.

Balma,Haute-Garonne

Rock en live, cirque et danse. Dans le cadre de la Nuit du cirque.

C’est dans un feu de joie, une invitation au voyage, au bonheur de partager un moment unique que les Baraka convient leurs amis musiciens des Poors..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:30:00. 15 EUR.

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



Live rock, circus and dance. As part of Circus Night.

Les Baraka invite their musician friends from Les Poors to join them in a bonfire, an invitation to travel and share a unique moment.

Rock, circo y danza en directo. En el marco de la Noche del Circo.

Les Baraka invitan a sus amigos músicos de Les Poors a unirse a ellos en una hoguera de alegría, una invitación a viajar y compartir un momento único.

Live-Rock, Zirkus und Tanz. Im Rahmen der Zirkusnacht.

Mit einem Freudenfeuer, einer Einladung zur Reise und dem Glück, einen einzigartigen Moment zu teilen, laden die Baraka ihre Musikerfreunde von den Poors ein.

Mise à jour le 2023-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE