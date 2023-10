LA NUIT DU CIRQUE 61 Rue Saint-Jean Balma, 17 novembre 2023, Balma.

Balma,Haute-Garonne

5e édition de La Nuit du Cirque.

Impulsé par Territoires de Cirque, il s’agit d’un moment suspendu et chaleureux dans le froid de novembre, un temps de partage fédérateur et festif autour de la diversité du cirque de création !.

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



5th edition of La Nuit du Cirque.

Spurred on by Territoires de Cirque, it’s a warm, suspended moment in the November chill, a festive time for sharing the diversity of circus creation!

5ª edición de La Nuit du Cirque.

Impulsada por Territoires de Cirque, es un momento de suspensión y calor en el frío de noviembre, ¡un tiempo festivo para compartir la diversidad de la creación circense!

5. Ausgabe von La Nuit du Cirque (Die Nacht des Zirkus).

Die von Territoires de Cirque angeregte Veranstaltung ist ein warmer Moment in der Kälte des Novembers, in dem die Vielfalt des kreativen Zirkus geteilt wird!

Mise à jour le 2023-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE