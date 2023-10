OMÂ OU LES PRIVILÈGES DE LA PATATE 61 Rue Saint-Jean Balma, 21 octobre 2023, Balma.

Balma,Haute-Garonne

Jonglage trilingue & nostalgie contorsionnée.

OMÂ ou les privilèges de la patate est une autofiction circassienne. Elle explore le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent..

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



Trilingual juggling & contorted nostalgia.

OMÂ ou les privilèges de la patate is a circus autofiction. It explores the randomness of our origins and the privileges that flow from them.

Malabares trilingües y nostalgia contorsionada.

OMÂ ou les privilèges de la patate es una autoficción circense. Explora el azar de nuestros orígenes y los privilegios que conllevan.

Dreisprachige Jonglage & verdrehte Nostalgie.

OMÂ ou les privilèges de la patate (OMÂ oder die Privilegien der Kartoffel) ist eine zirzensische Autofiktion. Sie erforscht den Zufall unserer Herkunft und die daraus resultierenden Privilegien.

