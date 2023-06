LES AMAT’ EN SCÈNE 61 Rue Saint-Jean Balma, 10 juin 2023, Balma.

Balma,Haute-Garonne

Coup de projecteur sur le cirque amateur !

Cet évènement rassemble sur scène les enfants, adolescent·es et adultes qui pratiquent les Arts du Cirque en amateur..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 22:00:00. 4 EUR.

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie



Spotlight on amateur circus!

This event brings together on stage children, teenagers and adults who practice amateur circus arts.

El circo amateur en el punto de mira

Este acto reúne en el escenario a niños, adolescentes y adultos que practican las artes circenses como aficionados.

Ein Scheinwerferlicht auf den Amateurzirkus!

Diese Veranstaltung bringt Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Bühne, die als Amateure Zirkuskünste ausüben.

Mise à jour le 2023-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE