CHEFFE,OUI CHEFFE ! 61 rue Hector BERLIOZ Champigneulles, 24 avril 2024, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Comment sauver colonelle Mamie ? En découvrant que leur grand-père était militaire, Flora, Sarah et Sophia décident de traiter leurs quotidien comme des missions. Mais un nouvel ennemi se dresse devant elles. Une menace invisible qu’elles ne peuvent contrer. Une pièce pour toute la famille pour aborder la maladie, l’entraide et l’enfance.

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.. Tout public

Mercredi 2024-04-24 15:00:00 fin : 2024-04-24 16:00:00. 4 EUR.

61 rue Hector BERLIOZ

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



How to save Colonel Mamie? Discovering that their grandfather was a soldier, Flora, Sarah and Sophia decide to treat their daily lives as missions. But a new enemy appears before them. An invisible threat they can’t counter. A play for the whole family about illness, helping others and childhood.

Price: 4? including snack.

¿Cómo salvar al coronel Mamie? Tras descubrir que su abuelo fue soldado, Flora, Sarah y Sophia deciden tratar su vida cotidiana como una misión. Pero se enfrentan a un nuevo enemigo. Una amenaza invisible que no pueden detener. Una obra para toda la familia sobre la enfermedad, la ayuda mutua y la infancia.

Precio: 4? con merienda incluida.

Wie kann man Oberst Oma retten? Als Flora, Sarah und Sophia herausfinden, dass ihr Großvater beim Militär war, beschließen sie, ihren Alltag wie einen Auftrag zu behandeln. Doch dann taucht ein neuer Feind vor ihnen auf. Eine unsichtbare Bedrohung, der sie nichts entgegensetzen können. Ein Stück für die ganze Familie, in dem es um Krankheit, Hilfsbereitschaft und Kindheit geht.

Preis: 4? inklusive Snacks.

