MOI ET TOI SOUS LE MEME TOIT 61 rue Hector BERLIOZ Champigneulles, 24 février 2024, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Théâtre de papier, à partir de 3 ans, 30 minutes.

En partenariat avec le Ligue de l’Enseignement 54.

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin un tout petit éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. Il le chasse plusieurs fois avant d’accepter de le laisser entrer.

Une histoire d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte. Le roi se sent tout petit lui qui était si grand et décide d’exclure son ami de chez lui.

Mais seul dans son royaume, le roi vieillit et à son tour il est chassé, il se retrouve à la rue.

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.. Tout public

Samedi 2024-02-24 11:00:00 fin : 2024-02-24 12:00:00. 4 EUR.

61 rue Hector BERLIOZ

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Paper theater, ages 3 and up, 30 minutes.

In partnership with Ligue de l?Enseignement 54.

Moi is a rather vain lion-king. One morning, a tiny, lonely elephant knocks on the door of his kingdom. He chases it away several times before agreeing to let it in.

A story of friendship grows as the baby elephant reaches adulthood. The king, who was once so big, feels very small and decides to exclude his friend from his home.

But alone in his kingdom, the king grows old, and in turn is cast out, finding himself on the streets.

Price: 4? including snack.

Bookings: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

Teatro de papel, a partir de 3 años, 30 minutos.

En colaboración con la Ligue de l’Enseignement 54.

Moi es un rey león bastante vanidoso. Una mañana, un pequeño elefante solitario llama a la puerta de su reino. Lo ahuyenta varias veces antes de dejarlo entrar.

A medida que el elefante bebé alcanza la edad adulta, crece una historia de amistad. El rey, que había sido tan grande, se siente muy pequeño y decide excluir a su amigo de su casa.

Pero solo en su reino, el rey envejece y a su vez es expulsado, encontrándose en la calle.

Precio: 4? con merienda incluida.

Reservas: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

Papiertheater, ab 3 Jahren, 30 Minuten.

In Partnerschaft mit der Ligue de l’Enseignement 54.

Moi ist ein etwas eitler Löwenkönig. Eines schönen Morgens klopft ein winziger, einsamer Elefant an die Tür seines Königreichs. Er vertreibt ihn mehrmals, bevor er ihn einlässt.

Eine Geschichte der Freundschaft wächst mit dem Elefantenbaby, das seine volle Größe erreicht hat. Der König fühlt sich klein, wo er doch so groß war, und beschließt, seinen Freund aus seinem Haus zu verbannen.

Doch allein in seinem Reich wird der König alt und wird seinerseits vertrieben, so dass er auf der Straße landet.

Preis: 4? inklusive Imbiss.

Resa: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

