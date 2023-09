HABITS DE MISTER SLOPP 61 rue Hector BERLIOZ Champigneulles, 24 janvier 2024, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Marionnette de papier, théâtre et pop-ups, à partir de 5 ans, 40 minutes.

Fable farfelue sur l’infidélité vestimentaire ! C’est avec sérieux et tailleur strict, bijoux clinquants et mallette pédagogique, que madame Zogg, psychologue, nous expose à travers un fait divers la grave crise psychologique que traversent les vêtements. Une histoire d’amour entre une femme et un costume… Une fable où les vêtements s’expriment enfin !

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html .. Tout public

Paper puppetry, theater and pop-ups, ages 5 and up, 40 minutes.

A wacky tale of sartorial infidelity! With seriousness, strict tailoring, flashy jewels and an educational briefcase, psychologist Madame Zogg exposes the serious psychological crisis that clothes go through. A love story between a woman and a suit? A fable in which clothes finally express themselves!

Price: 4? including snacks.

Bookings : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html .

Marionetas de papel, teatro y pop-ups, a partir de 5 años, 40 minutos.

Una disparatada historia de infidelidad sartorial Con su seriedad, su estricta sastrería, sus brillantes joyas y su maletín didáctico, la psicóloga Madame Zogg utiliza una noticia para explicar la grave crisis psicológica que atraviesa la ropa. ¿Una historia de amor entre una mujer y un traje? ¡Una fábula en la que la ropa por fin se expresa!

Precio: 4? con aperitivo.

Reservas: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html .

Papiermarionette, Theater und Pop-ups, ab 5 Jahren, 40 Minuten.

Eine skurrile Fabel über die Untreue bei der Kleidung! Frau Zogg, eine Psychologin, erklärt uns anhand einer wahren Begebenheit die schwere psychologische Krise, die Kleidung durchläuft. Sie trägt einen strengen Anzug, glitzernden Schmuck und einen pädagogischen Koffer. Eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau und einem Anzug? Eine Fabel, in der sich die Kleidung endlich ausdrückt!

Preis: 4 ? inklusive Imbiss.

Resa: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html .

Mise à jour le 2023-09-19 par TOURISME BASSIN de POMPEY