TOUÏ LE LUTIN 61 rue Hector BERLIOZ Champigneulles, 6 décembre 2023, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Cie Lavifil (57, Metz).

Description : Théâtre d’ombre à manivelle, dessin et musique, à partir de 5 ans, 45 minutes.

Découvrez l’univers fantastique et décalé de Touï, l’espiègle lutin. Perché sur sa grande chaise bleue, il émerveille et enchaîne avec humour ses aventures au pays de Hautes-Collines. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à danser la sarabande.

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.. Tout public

Mercredi 2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 16:00:00. 4 EUR.

61 rue Hector BERLIOZ

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cie Lavifil (57, Metz).

Description: Hand-cranked shadow theater, drawing and music, ages 5 and up, 45 minutes.

Discover the fantastic, offbeat world of Touï, the mischievous elf. Perched on his big blue chair, he wows audiences with his humorous adventures in the land of Hautes-Collines. Open your ears and get ready to dance the saraband.

Price: 4? including snack.

Bookings: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

Cie Lavifil (57, Metz).

Descripción: Teatro de sombras, dibujo y música, a partir de 5 años, 45 minutos.

Descubra el mundo fantástico e insólito de Touï, el duende travieso. Sentado en su gran silla azul, asombra al público con sus divertidas aventuras en el país de Hautes-Collines. Abra bien las orejas y prepárese para bailar la zarabanda.

Precio: 4? con aperitivo incluido.

Reservas: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

Cie Lavifil (57, Metz).

Beschreibung: Schattentheater mit Kurbel, Zeichnen und Musik, ab 5 Jahren, 45 Minuten.

Entdecken Sie die fantastische und schräge Welt von Touï, dem schelmischen Kobold. Auf seinem großen blauen Stuhl sitzend, bringt er die Menschen zum Staunen und erzählt mit viel Humor seine Abenteuer im Land der Hohen Hügel. Machen Sie Ihre Ohren auf und bereiten Sie sich auf den Sarabande-Tanz vor.

Preis: 4? inklusive Snacks.

Resa: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

http://www.fjep-champigneulles.fr/evenements/mes.html.

