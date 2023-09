L’ATTIRAIL 61 rue Hector BERLIOZ Champigneulles, 15 novembre 2023, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

L’attirail | Cie La plaine de joie (35, Rennes).

Cirque d’objets, à partir de 5 ans, 50 minutes.

À travers le jeu et la manipulation d’objets en métal, un garçon de piste plonge dans ses souvenirs et part à la rencontre d’un cirque imaginaire : d’Hercule, l’homme le plus fort du monde aux Boulanov très grands acrobates, en passant par Pitre le clown, un fakir mangeur de clous, un lion timide ou encore la belle écuyère Cynthia, c’est tout un cirque qui prend vie à la manière de Calder. Drôle, poétique et touchant.

De et par Tanguy Simonneaux.

Regard extérieur : Domingos Lecomte.

Regard complice : François Debas.

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.. Enfants

Mercredi 2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 16:00:00. 4 EUR.

61 rue Hector BERLIOZ

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L?attirail | Cie La plaine de joie (35, Rennes).

Object circus, from 5 years, 50 minutes.

Playing with and manipulating metal objects, a ring boy dives into his memories and encounters an imaginary circus: from Hercules, the strongest man in the world, to the great acrobats Boulanov, including Pitre the clown, a nail-eating fakir, a shy lion and the beautiful horsewoman Cynthia, a whole circus comes to life in the style of Calder. Funny, poetic and touching.

By and for Tanguy Simonneaux.

Outside view: Domingos Lecomte.

François Debas.

Price: 4? including snack.

Bookings: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

L’attirail | Cie La plaine de joie (35, Rennes).

Circo objeto, a partir de 5 años, 50 minutos.

Jugando y manipulando objetos metálicos, un niño de pista se sumerge en sus recuerdos y sale al encuentro de un circo imaginario: de Hércules, el hombre más fuerte del mundo, a los grandes acróbatas Boulanov, pasando por el payaso Pitre, un faquir comeuñas, un tímido león y la bella amazona Cynthia, todo un circo cobra vida al estilo de Calder. Divertido, poético y conmovedor.

Por y para Tanguy Simonneaux.

Vista exterior: Domingos Lecomte.

François Debas.

Precio: 4? con aperitivo.

Reservas: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

L?attirail | Cie La plaine de joie (35, Rennes).

Objektzirkus, ab 5 Jahren, 50 Minuten.

Durch das Spiel und die Manipulation von Metallobjekten taucht ein Zirkusjunge in seine Erinnerungen ein und begegnet einem imaginären Zirkus: von Herkules, dem stärksten Mann der Welt, über Pitre, den Clown, einen nägelfressenden Fakir, einen schüchternen Löwen oder die schöne Knappin Cynthia bis hin zu den sehr großen Akrobaten Bulanow, wird ein ganzer Zirkus in der Art Calders zum Leben erweckt. Lustig, poetisch und berührend.

Von und mit Tanguy Simonneaux.

Blick von außen: Domingos Lecomte.

Komplizenblick: François Debas.

Preis: 4? inklusive Snack.

Resa: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

Mise à jour le 2023-09-19 par TOURISME BASSIN de POMPEY