HISTOIRES À FAIRE SÉCHER COMME SES CHAUSSETTES

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Histoires à faire sécher comme ses chaussette | Cie L’Atelier CroqueLune (54, Frouard).

Contes et comptines | à partir de 6 mois | 30’ + 15’.

C’est l’automne d’accord mais…

Pourquoi Cousin Lapin ne dort-il pas alors qu’on est au beau milieu de de la nuit ? Pourquoi une sorcière devrait-elle retirer ses pantoufles pour sortir ? Pourquoi Bzu-Bzu la mouche serait-elle moins forte qu’une toile d’araignée ?

MER. 11 OCT. 2023 | 9h30 (0/3 ans) et 11h (3/5 ans) | FJEP.

Tarif : 4€ goûter compris.

Résa : 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.. Enfants

Mercredi 2023-10-11 11:00:00 fin : 2023-10-11 11:45:00. 4 EUR.

61 rue Hector BERLIOZ

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Histoires à faire sécher comme ses chaussette | Cie L?Atelier CroqueLune (54, Frouard).

Stories and nursery rhymes | from 6 months | 30? + 15?

It’s autumn all right, but?

Why isn’t Cousin Lapin sleeping in the middle of the night? Why does a witch have to take off her slippers to go out? Why is Bzu-Bzu the fly weaker than a spider?s web?

WED. 11 OCT. 2023 | 9:30 am (0/3 yrs) and 11 am (3/5 yrs) | FJEP.

Price: 4? snack included.

Bookings: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

Histoires à faire sécher comme ses chaussette | Cie L’Atelier CroqueLune (54, Frouard).

Cuentos y canciones infantiles | a partir de 6 meses | 30? + 15?

Es otoño, pero..

¿Por qué el primo Lapin no duerme si es de noche? ¿Por qué una bruja tiene que quitarse las zapatillas para salir? ¿Por qué la mosca Bzu-Bzu es más débil que una tela de araña?

MIÉRCOLES 11 OCT. 2023 | 9.30 h (0/3 años) y 11 h (3/5 años) | FJEP.

Precio: 4? merienda incluida.

Reservas: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

Geschichten zum Trocknen wie seine Socken | Cie L’Atelier CroqueLune (54, Frouard).

Märchen und Kinderreime | ab 6 Monaten | 30? + 15?

Es ist Herbst, ja, aber?

Warum kann Cousin Hase nicht schlafen, obwohl es mitten in der Nacht ist? Warum muss eine Hexe ihre Pantoffeln ausziehen, wenn sie nach draußen geht? Warum ist die Fliege Bzu-Bzu schwächer als ein Spinnennetz?

MITTWOCH. 11. OKT. 2023 | 9.30 Uhr (0/3 Jahre) und 11 Uhr (3/5 Jahre) | FJEP.

Preis: 4? inklusive Snack.

Resa: 03 83 38 24 94 – secretariat@fjep-champigneulles.fr.

