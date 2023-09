Opéra comique Coscoletto 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse, 21 octobre 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Cie Les Zolibrius

Six comédiens-chanteurs, un piano, un violoncelle, une cuisinière moustachue, un chien ténor, un couteau à gigot, un philtre d’amour et des macaronis en sauce…

Tous les ingrédients sont réunis dans ce vaudeville musical qui multiplie rebondissements et quiproquos sur la musique endiablée du grand Jacques Offenbach !

Un spectacle au rythme endiablé et jubilatoire

Durée 1h10

Dès 10 ans.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 22:00:00. EUR.

61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris L’Arcanson

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cie Les Zolibrius

Six actor-singers, a piano, a cello, a mustachioed cook, a tenor dog, a leg of lamb knife, a love potion and macaroni in sauce…

All the ingredients are brought together in this musical vaudeville that multiplies twists and turns and misunderstandings to the frenzied music of the great Jacques Offenbach!

A show with a frenzied, jubilant rhythm

Running time 1h10

Ages 10 and up

Cie Les Zolibrius

Seis actores y cantantes, un piano, un violonchelo, un cocinero bigotudo, un perro tenor, una pierna de cordero a cuchillo, una poción de amor y macarrones en salsa…

Todos los ingredientes están presentes en este vodevil musical, con sus múltiples giros y malentendidos al ritmo de la música frenética del gran Jacques Offenbach

Un espectáculo con un ritmo frenético y jubiloso

Duración: 1 hora y 10 minutos

A partir de 10 años

Cie Les Zolibrius

Sechs Schauspieler-Sänger, ein Klavier, ein Cello, eine schnurrbärtige Köchin, ein Tenorhund, ein Gigotmesser, ein Liebestrank und Makkaroni in Soße…

Alle Zutaten sind in diesem musikalischen Vaudeville vereint, das mit der Musik des großen Jacques Offenbach viele Wendungen und Missverständnisse bietet!

Ein Spektakel mit wildem, jubelndem Rhythmus

Dauer: 1 Std. 10 Min

Ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Grands Lacs