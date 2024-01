Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages 61 rue de Lion-sur-Mer Caen, samedi 20 janvier 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:30:00

fin : 2024-01-20 18:30:00

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous propose deux conférences sur l’art des jardins :16h30 : « La Voie Héracléenne » et les bienfaits des jardins secs en région Centre par Nicholas Tomlan, concepteur de jardins17h30 : La place du potager dans l’art des jardins occidental par Yves-Marie Allain, paysagiste et ingénieur horticole

61 rue de Lion-sur-Mer Archives du Calvados

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Caen la Mer