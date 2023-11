Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages 61 rue de Lion-sur-Mer Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous propose deux conférences gratuites sur l’art des jardins :

16h30 : Les Jardins du château d’Arcelot : œuvre de Nature par Jean-Marie Morel et parc à fabriques par Emmanuel Parisot, paysagiste et historien des jardins

17h30 : Botanique au Jardin Majorelle par Marc Jeanson, botaniste au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) et ancien directeur du jardin Majorelle de Marrakech (Maroc).

2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

61 rue de Lion-sur-Mer Archives du Calvados

Caen 1400 Calvados Normandie



The Institut Européen des Jardins & Paysages offers two free lectures on the art of gardens:

4:30pm: Les Jardins du Château d?Arcelot: ?uvre de Nature par Jean-Marie Morel et parc à fabriques par Emmanuel Parisot, landscape gardener and garden historian

5:30 pm: Botany at the Jardin Majorelle by Marc Jeanson, botanist at the Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) and former director of the Jardin Majorelle in Marrakech (Morocco)

El Institut Européen des Jardins & Paysages ofrece dos conferencias gratuitas sobre el arte de los jardines:

16.30 h: Los jardines del castillo de Arcelot: una obra de la naturaleza por Jean-Marie Morel y un parque de telas por Emmanuel Parisot, paisajista e historiador de jardines

17.30 h: La botánica en el Jardín Majorelle por Marc Jeanson, botánico del Museo Nacional de Historia Natural (París) y antiguo director del Jardín Majorelle de Marrakech (Marruecos)

Das Europäische Institut für Gärten und Landschaften bietet Ihnen zwei kostenlose Vorträge über die Gartenkunst an:

16:30 Uhr: Die Gärten des Schlosses Arcelot: ?uvre de Nature’ von Jean-Marie Morel und Park mit Fabriken von Emmanuel Parisot, Landschaftsarchitekt und Gartenhistoriker

17.30 Uhr: Botanik im Jardin Majorelle von Marc Jeanson, Botaniker am Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) und ehemaliger Direktor des Jardin Majorelle in Marrakesch (Marokko)

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Caen la Mer