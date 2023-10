Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages 61 rue de Lion-sur-Mer Caen, 4 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous invite pour deux conférences gratuites :

16h30 : Le domaine de Richelieu à Rueil-Malmaison : un jardin conçu comme une féérie par Denis Gueret, paysagiste concepteur

17h30 : L’arbre de vie par Marco Martella, écrivain, jardinier et historien des jardins.

2023-11-04 16:30:00 fin : 2023-11-04 18:30:00. .

61 rue de Lion-sur-Mer Archives du Calvados

Caen 14000 Calvados Normandie



The Institut Européen des Jardins & Paysages invites you to two free lectures:

4:30 pm: Le domaine de Richelieu à Rueil-Malmaison : un jardin conçu comme une féérie by Denis Gueret, landscape designer

5:30pm: The tree of life by Marco Martella, writer, gardener and garden historian

El Institut Européen des Jardins & Paysages le invita a dos conferencias gratuitas:

16.30 h: El Domaine de Richelieu en Rueil-Malmaison: un jardín concebido como un cuento de hadas por Denis Gueret, paisajista

17.30 h: El árbol de la vida por Marco Martella, escritor, jardinero e historiador de jardines

Das Europäische Institut für Gärten und Landschaften lädt Sie zu zwei kostenlosen Vorträgen ein:

16.30 Uhr: Die Domaine de Richelieu in Rueil-Malmaison: ein Garten, der wie ein Märchen konzipiert wurde von Denis Gueret, Landschaftsarchitekt und Designer

17.30 Uhr: Der Baum des Lebens von Marco Martella, Schriftsteller, Gärtner und Gartenhistoriker

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité