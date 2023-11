Exposition « Des Photos dans les Archives » aux Archives du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer Caen, 11 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Cent ans après la première entrée officielle de photographies dans leurs collections, les Archives du Calvados ont décidé de célébrer la photo en 2023. Une exposition temporaire et une toute nouvelle publication intitulées « Des Photos dans les Archives. Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados » vous sont proposées. Elles s’accompagnent d’une programmation exceptionnelle : visites guidées, conférences et ateliers..

Vendredi 2023-09-11 09:00:00 fin : 2023-12-22 17:00:00. .

61 rue de Lion-sur-Mer Archives départementales du Calvados

Caen 14000 Calvados Normandie



One hundred years after the first official entry of photographs into their collections, the Archives du Calvados have decided to celebrate photography in 2023. A temporary exhibition and a brand new publication entitled « Des Photos dans les Archives. Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados ». They are accompanied by an exceptional program of guided tours, lectures and workshops.

Cien años después de la primera entrada oficial de fotografías en sus colecciones, los Archivos de Calvados han decidido celebrar la fotografía en 2023. Una exposición temporal y una nueva publicación titulada « Des Photos dans les Archives. Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados ». Se acompañan de un programa excepcional de visitas guiadas, conferencias y talleres.

Hundert Jahre nach der ersten offiziellen Aufnahme von Fotografien in ihre Sammlungen wollen die Archive des Calvados im Jahr 2023 die Fotografie feiern. Eine temporäre Ausstellung und eine brandneue Publikation mit dem Titel « Des Photos dans les Archives. Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados » (Eintauchen in das fotografische Erbe des Calvados). Sie werden von einem außergewöhnlichen Programm begleitet: Führungen, Vorträge und Workshops.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité