Danse : « Le bal chorégraphique » 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 27 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Entrez dans la danse ! Au coeur de l’hiver, Le Trident vous invite à un événement collectif et participatif : le grand Bal chorégraphique.

Quelques jours avant la représentation, une vingtaine d’amateurs complices auront répété avec les 3 danseurs professionnels. Ensuite ? Sylvain Groud, nos 3 danseurs professionnels et les amateurs complices vous attendront à L’Autre Lieu.

Le résultat ? Une chorégraphie contagieuse envahit alors la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables et iconiques mixés en direct par un DJ, créant un happening festif.

Au Bal Chorégraphique, chacun fait ce qui lui plaît ! On peut regarder comme on peut danser. Mais on prend le pari qu’à la fin tout le monde sera sur le dancefloor et suivra les pas de danse imaginés par Sylvain Groud.

Dernière information d’importance : il n’y a pas besoin de savoir danser ou d’avoir pratiqué.

L’idée est que chacun, quels que soient son âge et son corps, puisse participer.

Alors, enfilez vos chaussures de bal et venez vous déhancher le temps d’une soirée !

Jeune public dès 8 ans / A voir en famille

Durée : 1h30

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Enter the dance! At the heart of winter, Le Trident invites you to a collective and participative event: the Grand Bal Chorégraphique.

A few days before the performance, some twenty amateur dancers will have rehearsed with the 3 professional dancers. What’s next? Sylvain Groud, our 3 professional dancers and their amateur partners will be waiting for you at L?Autre Lieu.

The result? An infectious choreography invades the crowd to the sound of several iconic hits mixed live by a DJ, creating a festive happening.

At the Bal Chorégraphique, everyone does what they like! You can watch as well as dance. But we?re betting that by the end of the show, everyone will be on the dancefloor, following the dance steps imagined by Sylvain Groud.

One last piece of important information: there’s no need to know how to dance or to have practiced.

The idea is that everyone, whatever their age or body type, can take part.

So put on your dancing shoes and come and dance the night away!

For young audiences aged 8 and over / A family show

Running time: 1h30

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

¡Ponte a bailar! En pleno invierno, Le Trident le invita a un evento colectivo y participativo: el Grand Bal Chorégraphique.

Unos días antes del espectáculo, una veintena de bailarines aficionados habrán ensayado con los 3 bailarines profesionales. ¿Qué pasará después? Sylvain Groud, nuestros 3 bailarines profesionales y sus compañeros aficionados le esperan en L’Autre Lieu.

¿El resultado? Una coreografía contagiosa invade al público al son de varios éxitos emblemáticos mezclados en directo por un DJ, creando un happening festivo.

En el Bal Chorégraphique, ¡cada uno hace lo que quiere! Se puede mirar y se puede bailar. Pero apostamos a que, al final del espectáculo, todo el mundo estará en la pista de baile, siguiendo los pasos de baile ideados por Sylvain Groud.

Un último dato importante: no es necesario saber bailar ni haber practicado.

La idea es que pueda participar todo el mundo, sea cual sea su edad o su físico.

Así que ponte los zapatos de baile y ven a bailar toda la noche

A partir de 8 años / Espectáculo familiar

Duración: 1h30

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Treten Sie in den Tanz ein! Im Herzen des Winters lädt Le Trident Sie zu einem kollektiven und partizipativen Ereignis ein: dem großen choreografischen Ball.

Einige Tage vor der Aufführung werden zwanzig Amateurtänzer mit den drei professionellen Tänzern geprobt haben. Was kommt als Nächstes? Sylvain Groud, unsere drei professionellen Tänzer und die komplizenhaften Amateure werden Sie in L’Autre Lieu erwarten.

Das Ergebnis ? Eine ansteckende Choreographie durchdringt die Menge, während ein DJ live mehrere unumgängliche und ikonische Hits mixt und so ein festliches Happening schafft.

Beim Bal Chorégraphique kann jeder machen, was er will! Man kann zuschauen und tanzen. Aber wir gehen die Wette ein, dass am Ende alle auf dem Dancefloor stehen und den von Sylvain Groud erdachten Tanzschritten folgen werden.

Eine letzte wichtige Information: Man muss nicht tanzen können oder geübt haben.

Die Idee ist, dass jeder, unabhängig von seinem Alter und seinem Körper, teilnehmen kann.

Ziehen Sie also Ihre Ballschuhe an und schwingen Sie einen Abend lang die Hüften!

Junges Publikum ab 8 Jahren / Für die ganze Familie

Dauer: 1h30

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

