Teranga – Inauguration – Expo-vente avec un concert du groupe Et Toi-même | Bar 61 rue de l’abbaye Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 12 janvier 2024.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12

L’association Teranga vous convie le vendredi 12 janvier, au Bar de L’Autre Lieu à 18h30 pour le vernissage de son Expo-vente d’oeuvre du Cotentin. Cette vente est au profit du financement de la construction d’une salle de classe de primaire dans la périphérie de Kaolack. Le groupe “Et toi-même”, un duo pop rock composé d’Evelyne et Philippe Corre, animera la soirée grâce à leurs reprises de chansons françaises (Gainsbourg, les Rita Mitsouko, …) et anglaises (Neil Young, XTC, Les Stones).

61 rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin