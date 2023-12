Road to Seventies 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 15 décembre 2023 20:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Venez partager l’énergie de Road to Seventies le vendredi 15 décembre au bar de L’Autre Lieu.

Plongez dans une expérience musicale captivante en rejoignant Stève, le guitariste emblématique de Lindbergh Blues, accompagné de la formidable voix de Thierry et également de Philippe, maître de la basse.

Préparez-vous à être emportés par des superbes interprétations de classiques intemporels tels que David Bowie, Tony Joe White, Billy Idol, les Rolling Stones, ou encore Sting..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

61 rue de L’Abbaye Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Come and share the energy of Road to Seventies on Friday December 15 at the bar of L?Autre Lieu.

Immerse yourself in a captivating musical experience as you join Stève, the iconic guitarist of Lindbergh Blues, accompanied by the formidable voice of Thierry and also Philippe, master of the bass.

Prepare to be swept away by superb interpretations of timeless classics such as David Bowie, Tony Joe White, Billy Idol, the Rolling Stones and Sting.

Venga a compartir la energía de Road to Seventies el viernes 15 de diciembre en el bar de L’Autre Lieu.

Sumérjase en una experiencia musical cautivadora junto a Stève, el emblemático guitarrista de Lindbergh Blues, acompañado por la formidable voz de Thierry y también Philippe, maestro del bajo.

Prepárese para dejarse llevar por magníficas interpretaciones de clásicos atemporales de la talla de David Bowie, Tony Joe White, Billy Idol, los Rolling Stones y Sting.

Teilen Sie die Energie von Road to Seventies am Freitag, den 15. Dezember in der Bar des L?Autre Lieu.

Tauchen Sie ein in eine fesselnde musikalische Erfahrung und begleiten Sie Stève, den ikonischen Gitarristen von Lindbergh Blues, begleitet von Thierrys wunderbarer Stimme und Philippe, dem Meister am Bass.

Machen Sie sich bereit, von großartigen Interpretationen zeitloser Klassiker wie David Bowie, Tony Joe White, Billy Idol, den Rolling Stones oder Sting mitgerissen zu werden.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin