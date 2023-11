Ticket To Fonk | P200 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 24 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Le P200 va groover ! Ticket to Fonk va nous faire danser.

Ce groupe de six musiciens de Cherbourg, passionnés de funk, vous fera danser avec une recette explosive : batterie endiablée, lignes de basse diaboliques, riffs de guitare virtuoses, et une section cuivres déjantée. Rejoignez-nous pour une soirée funk survitaminée !.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



P200 is going to groove! Ticket to Fonk will get us dancing.

This six-piece funk band from Cherbourg will get you up and dancing with an explosive recipe: frenzied drums, devilish bass lines, virtuoso guitar riffs and a crazy brass section. Join us for a supercharged evening of funk!

¡Los P200 van a bailar! Ticket to Fonk nos pondrá a bailar.

Este grupo de seis músicos de Cherburgo, amantes del funk, le pondrán a bailar con una receta explosiva: batería frenética, líneas de bajo endiabladas, riffs de guitarra virtuosos y una alocada sección de metales. Únase a nosotros para disfrutar de una noche de funk sobrealimentada

Der P200 wird grooven! Ticket to Fonk wird uns zum Tanzen bringen.

Diese sechsköpfige, funkbegeisterte Band aus Cherbourg wird Sie mit einem explosiven Rezept zum Tanzen bringen: wildes Schlagzeug, teuflische Basslinien, virtuose Gitarrenriffs und eine verrückte Bläsersektion. Begleiten Sie uns zu einem aufgeladenen Funk-Abend!

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche