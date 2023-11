Louise & Baptiste – Voix/Guitare | Bar 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 17 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

le Bar de L’Autre Lieu accueille Louise&Baptiste, un talentueux duo guitare/chant chant.

Venez redécouvrir des titres intemporels et laissez-vous emporter par la performance unique de Louise & Baptiste. Un concert qui plaira aux amateurs de pop-rock de tous horizons.

Rejoignez-nous pour une agréable soirée d’interprétations passionnées..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



the Bar de L?Autre Lieu welcomes Louise&Baptiste, a talented guitar/vocals duo.

Come and rediscover timeless songs and let yourself be carried away by Louise & Baptiste?s unique performance. A concert that will appeal to pop-rock fans of all horizons.

Join us for an enjoyable evening of passionate performances.

el Bar de L’Autre Lieu recibe a Louise&Baptiste, un talentoso dúo de guitarra y voz.

Venga a redescubrir algunas canciones intemporales y déjese llevar por la interpretación única de Louise&Baptiste. Un concierto que gustará a los aficionados al pop-rock de todos los orígenes.

Únase a nosotros para disfrutar de una velada apasionante.

die Bar de L?Autre Lieu begrüßt Louise&Baptiste, ein talentiertes Duo aus Gitarre und Gesang.

Entdecken Sie zeitlose Titel neu und lassen Sie sich von der einzigartigen Performance von Louise & Baptiste mitreißen. Ein Konzert, das Pop-Rock-Liebhaber aller Horizonte ansprechen wird.

Begleiten Sie uns zu einem angenehmen Abend mit leidenschaftlichen Interpretationen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche