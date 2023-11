Spectacle en scène » Préliminaire, Pénétration, Orgasme? » | P200 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 10 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Claire adore baiser ! Mais elle s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps ! Pendant 1h30, elle racontera toute sa vie sexuelle, pas toujours trépidante, avec finesse, ironie et auto-dérision… C’est cru et assurément délicat, sincère et généreux, sans détour et plein d’espoir.

* humoristique * autobiographique * pédagogique * et un peu fantastique *

Claire dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ce n’est ni vulgaire ni pornographique..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Claire loves to fuck! But she’s been bored, far too often, for far too long! Over the course of 1h30, she recounts her not always hectic sex life, with finesse, irony and self-deprecation? It’s raw and delicate, sincere and generous, straightforward and hopeful.

* humorous * autobiographical * educational * and a little fantastic *

Claire says out loud what everyone else is thinking, and it’s neither vulgar nor pornographic.

A Claire le encanta follar Pero se aburre con demasiada frecuencia y desde hace demasiado tiempo Durante una hora y media, relata toda su vida sexual, no siempre apasionante, con delicadeza, ironía y autoburla.. Es cruda y ciertamente delicada, sincera y generosa, directa y llena de esperanza.

* humorístico * autobiográfico * educativo * y un poco fantástico *

Claire dice en voz alta lo que todo el mundo piensa, y no es ni vulgar ni pornográfico.

Claire liebt es zu ficken! Aber sie hat sich viel zu oft und viel zu lange geärgert! Eineinhalb Stunden lang erzählt sie ihr ganzes, nicht immer aufregendes Sexleben mit Feingefühl, Ironie und Selbstironie Es ist roh und zart, aufrichtig und großzügig, unverblümt und hoffnungsvoll.

* humorvoll * autobiografisch * pädagogisch * und ein bisschen fantastisch *

Claire spricht laut aus, was alle denken, und das ist weder vulgär noch pornografisch.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche