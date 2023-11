Exposition : Grégory Devin | Verrière de L’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 2 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Venez au vernissage de l’exposition ’69 raisons d’être Français(e)s’ le 2 novembre à L’Autre Lieu.

Cette exposition rassemble soixante-neuf fragments ‘autobiographiques’ explorant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Vous êtes invités à participer en partageant des fragments que vous avez en commun avec l’auteur.

L’exposition est ouverte jusqu’au 22 décembre 2023 dans la verrière..

Vendredi 2023-11-02 09:30:00 fin : 2023-12-22 17:30:00. .

61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Come to the opening of the exhibition ’69 raisons d’être Français(e)s’ on November 2 at L’Autre Lieu.

This exhibition brings together sixty-nine ‘autobiographical’ fragments exploring what unites us rather than what separates us. You are invited to participate by sharing fragments you have in common with the author.

The exhibition runs until December 22, 2023 in the glass roof.

Asista a la inauguración de la exposición « 69 raisons d’être Français(e)s » el 2 de noviembre en L’Autre Lieu.

Esta exposición reúne sesenta y nueve fragmentos « autobiográficos » que exploran lo que nos une más que lo que nos separa. Le invitamos a participar compartiendo fragmentos que tenga en común con el autor.

La exposición permanecerá hasta el 22 de diciembre de 2023 en el techo de cristal.

Kommen Sie zur Eröffnung der Ausstellung ’69 raisons d’être Français(e)s’ am 2. November im L’Autre Lieu.

Die Ausstellung umfasst neunundsechzig ‘autobiografische’ Fragmente, die erforschen, was uns eher verbindet als trennt. Sie sind eingeladen, sich zu beteiligen, indem Sie Fragmente teilen, die Sie mit dem Autor gemeinsam haben.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 in der Glashalle zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche