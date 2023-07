Venez danser et chanter pour le dernier évènement de la saison ! 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin, 7 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Venez danser et chanter à l’occasion du dernier événement de la saison 2022 – 2023 ??

Rendez-vous le vendredi 7 juillet dans la cour du bar pour les DJ set de Martin aka Marcassin, Leïla aka Mezel et DJ Zemoud qui vous trasnporteront pour un voyage entre les générations !

Aux platines, les DJ revisiteront les musiques cultes de Brassens jusqu’à Orelsan en passant par Stevie Wonder, Queen ou encore les Black Eyed Peas ..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . .

61 rue de L’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Come dance and sing along to the last event of the 2022 – 2023 season?

Join us on Friday July 7 in the bar courtyard for DJ sets from Martin aka Marcassin, Leïla aka Mezel and DJ Zemoud, who will take you on a journey between the generations!

At the turntables, the DJs will revisit cult music from Brassens to Orelsan, including Stevie Wonder, Queen and the Black Eyed Peas.

Ven a bailar y cantar en el último evento de la temporada 2022 – 2023?

Únete a nosotros el viernes 7 de julio en el patio del bar para disfrutar de los DJ sets de Martin aka Marcassin, Leïla aka Mezel y DJ Zemoud, ¡que te harán viajar a través de las generaciones!

En los platos, los DJs revisitarán la música de culto desde Brassens hasta Orelsan, pasando por Stevie Wonder, Queen y los Black Eyed Peas.

Tanzen und singen Sie bei der letzten Veranstaltung der Saison 2022 – 2023?

Wir treffen uns am Freitag, den 7. Juli im Hof der Bar, wo Martin aka Marcassin, Leïla aka Mezel und DJ Zemoud auflegen und Sie auf eine Reise zwischen den Generationen mitnehmen werden!

An den Plattentellern werden die DJs Kultmusik von Brassens über Stevie Wonder, Queen und die Black Eyed Peas bis hin zu Orelsan neu auflegen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche