La fête des voisins / Concert les provisoires | Bar 61 Rue de l’Abbaye, 26 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

L’Autre Lieu organise la fête des voisins de l’Espace René Lebas le vendredi 26 mai dans la cour du bar à partir de 19h.

Que vous habitiez dans le quartier ou non, vous êtes le bienvenu pour partager un moment de convivialité avec nous ! Pour que cette soirée soit réussie, chacun est invité à apporter de quoi grignoter pour partager avec les autres convives.

L’important est de participer et de se retrouver autour d’un bon festin ??

Au cours de la soirée, profitez d’une représentation des Provisoires, le groupe Cherbourgeois vous interprétera leurs reprises festives ?.

2023-05-26 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



L’Autre Lieu is organizing the Espace René Lebas’ Neighbors’ Party on Friday, May 26 in the bar’s courtyard starting at 7pm.

Whether you live in the neighborhood or not, you are welcome to share a moment of conviviality with us! To make this evening a success, everyone is invited to bring a snack to share with the other guests.

The important thing is to participate and to meet around a good feast?

During the evening, enjoy a performance by Les Provisoires, the Cherbourg-based group that will perform their festive covers?

L’Autre Lieu organiza el Día del Vecino del Espace René Lebas el viernes 26 de mayo en el patio del bar a partir de las 19.00 horas.

Tanto si vive en el barrio como si no, ¡le invitamos a compartir un momento de convivencia con nosotros! Para que esta velada sea un éxito, se invita a todos a traer un tentempié para compartir con los demás invitados.

Lo importante es participar y reunirse en torno a un buen banquete..

Durante la velada, disfrute de la actuación de Les Provisoires, el grupo de Cherburgo que interpretará sus covers festivos ?

L’Autre Lieu organisiert das Fest der Nachbarn des Espace René Lebas am Freitag, den 26. Mai im Hof der Bar ab 19 Uhr.

Ob Sie in der Nachbarschaft wohnen oder nicht, Sie sind herzlich eingeladen, einen Moment der Geselligkeit mit uns zu teilen! Damit dieser Abend ein voller Erfolg wird, ist jeder eingeladen, etwas zum Knabbern mitzubringen, um es mit den anderen Gästen zu teilen.

Das Wichtigste ist, dass Sie teilnehmen und sich um ein gutes Festmahl versammeln?

Im Laufe des Abends werden die Provisorien auftreten, eine Gruppe aus Cherbourgeois, die ihre festlichen Coverversionen zum Besten gibt

