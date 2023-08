PROJET A FESTIVAL 61 route de Bitche Niederbronn-les-Bains, 25 août 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Un festival musical et créatif qui a pour objectif de rassembler la musique, l’art et la mode, avec des artistes et des talents issus du sérail alsacien. Une dizaine de DJs se relaieront, dans des styles divers et variés..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 23:59:00. EUR.

61 route de Bitche

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



A creative music festival bringing together music, art and fashion, with artists and talents from the Alsace region. A dozen DJs will take turns, in a wide variety of styles.

Este festival de música creativa pretende aunar música, arte y moda, con artistas y talentos de la región de Alsacia. Se turnarán una docena de DJs, que interpretarán una gran variedad de estilos.

Ein musikalisches und kreatives Festival, das Musik, Kunst und Mode zusammenbringen soll, mit Künstlern und Talenten aus dem elsässischen Serail. Ein Dutzend DJs werden sich abwechseln und die verschiedensten Stilrichtungen auflegen.

Mise à jour le 2023-08-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte