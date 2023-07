Sortie botanique au départ de Bellevue avec Denis Jordan 61 pl de la Fruitière Les Houches, 27 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Parcours botanique accompagnée par Denis Jordan, botaniste référent de Haute-Savoie, partant du téléphérique de Bellevue et traversant des terrains variés: calcaire, pâturage, puis gneiss de la moraine du glacier de Bionnassay..

2023-07-27 09:00:00 fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

61 pl de la Fruitière Téléphérique de Bellevue

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A botanical trail accompanied by Denis Jordan, botanist referent for Haute-Savoie, starting from the Bellevue cable car and crossing a variety of terrain: limestone, pasture, then gneiss from the moraine of the Bionnassay glacier.

Un sendero botánico acompañado por Denis Jordan, el botánico más importante de la Alta Saboya, que parte del teleférico de Bellevue y atraviesa terrenos variados: calcáreos, pastizales y luego gneis de la morrena del glaciar de Bionnassay.

Botanischer Rundgang mit Denis Jordan, dem Botanik-Referenten der Haute-Savoie, von der Bellevue-Seilbahn aus durch verschiedene Geländearten: Kalkstein, Weiden, dann Gneis der Moräne des Bionnassay-Gletschers.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc