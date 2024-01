Soigner avec des virus ? 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, lundi 15 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-15 19:00:00

fin : 2024-01-15

L’UPOP 13 c’est une université populaire et aussi une plateforme numérique, une chaîne vidéo, une page Facebook, une lettre d’information et une émission radio hebdomadaire.

Conférence de Mireille Ansaldi, directrice de recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Bactérienne (CNRS-Aix Marseille Université), à l’auditorium de la mairie des 1er et 7e arrondissements.

61 La Canebière Mairie des 1er et 7e arrondissements

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



