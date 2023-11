Communiquer par écran et être présent à distance 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, 6 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cette conférence propose d’explorer les nouveaux modes de communication à l’ère d’Internet et d’étudier les médiations techniques de la présence et du sentiment de présence à distance..

2023-11-06 19:00:00 fin : 2023-11-06 21:00:00. EUR.

61 La Canebière Mairie des 1er et 7e arrondissements

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This conference explores new modes of communication in the age of the Internet, and examines the technical mediations of presence and the feeling of presence at a distance.

Esta conferencia explora los nuevos modos de comunicación en la era de Internet y examina las mediaciones técnicas de la presencia y el sentido de la presencia a distancia.

Diese Konferenz schlägt vor, die neuen Kommunikationsformen im Zeitalter des Internets zu erforschen und die technischen Vermittlungen von Präsenz und Präsenzgefühl in der Ferne zu untersuchen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille