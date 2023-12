DÉGUSTATION « BERGERIE DU CAPUCIN » – BÉZIERS 61 Chemin de Badones Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez déguster les vins du caveau « La Bergerie du Capucin », dirigé par Guilhem Viau, un passionné de vinification et d’histoire familiale..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

61 Chemin de Badones

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and taste the wines of the « La Bergerie du Capucin » cellar, run by Guilhem Viau, a wine-making and family history enthusiast.

Venga a degustar los vinos de la bodega « La Bergerie du Capucin », dirigida por Guilhem Viau, un apasionado de la viticultura y de la historia familiar.

Probieren Sie die Weine des Weinkellers « La Bergerie du Capucin », der von Guilhem Viau geleitet wird, einem leidenschaftlichen Anhänger der Weinherstellung und der Familiengeschichte.

