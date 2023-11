MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL 61 bis grande rue Veckring, 16 décembre 2023, Veckring.

Veckring,Moselle

Venez déambuler au marché de Noël artisanal, en partenariat avec l’association le fil d’Ariane d’Halstroff, dans la Guinguette du soldat (devant l’entrée des munitions de l’ouvrage). Toutes les après midi, des artisans locaux proposeront leurs plus belles réalisations, mais également des paniers et différents objets en osier.

Ce sera aussi l’occasion de déguster différents produits, chocolats et pâtisseries préparées par les bénévoles dans un espace agréable et chauffé.

Durant cette période, c’est tout l’ouvrage du Hackenberg qui se mettra à l’heure de Noël pour rappeler la vie durant ce triste Noël de 1939, Noël durant la drôle de Guerre (visite payante).. Tout public

Vendredi 2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

61 bis grande rue

Veckring 57920 Moselle Grand Est



Come and stroll around the Christmas craft market, in partnership with the association le fil d’Ariane d’Halstroff, in the Guinguette du soldat (in front of the entrance to the ammunition works). Every afternoon, local artisans will be selling their finest creations, as well as baskets and various wickerwork items.

It will also be an opportunity to sample a range of products, chocolates and pastries prepared by volunteers in a pleasant, heated area.

During this period, the whole of the Hackenberg will be in Christmas mood, as a reminder of life during that sad Christmas in 1939, Christmas during the Phoney War (admission charge).

Venga a pasear por el mercado navideño de artesanía, en colaboración con la asociación le fil d’Ariane d’Halstroff, en la Guinguette du soldat (frente a la entrada de la fábrica de municiones). Cada tarde, los artesanos locales venderán sus mejores creaciones, así como cestas y diversos artículos de mimbre.

También habrá oportunidad de degustar una gama de productos, chocolates y pasteles preparados por los voluntarios en una agradable zona climatizada.

Durante este periodo, todo el Hackenberg estará ambientado en Navidad, como recuerdo de la vida durante aquella triste Navidad de 1939, la Navidad durante la falsa guerra (entrada gratuita).

Schlendern Sie in Partnerschaft mit dem Verein le fil d’Ariane aus Halstroff über den handwerklichen Weihnachtsmarkt in der Guinguette du soldat (vor dem Munitionseingang des Werks). An allen Nachmittagen bieten lokale Handwerker ihre schönsten Arbeiten, aber auch Körbe und verschiedene Weidenobjekte an.

Es wird auch die Gelegenheit sein, verschiedene Produkte, Schokolade und Gebäck zu probieren, die von den Freiwilligen in einem angenehmen und beheizten Raum zubereitet werden.

Während dieser Zeit wird die gesamte Anlage des Hackenbergs in die Weihnachtszeit versetzt, um an das Leben während des traurigen Weihnachtsfestes 1939 zu erinnern, Weihnachten während des lustigen Krieges (kostenpflichtiger Besuch).

