Mind The Beatz – Concert au Bar de la Gloriette 61 Avenue de Pont Cher Tours, 2 septembre 2023, Tours.

Samedi 2 septembre à 18h

Mind The Beatz – Concert au Bar de la Gloriette

(Gratuit, sans réservation, famille).

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Saturday, September 2 at 6pm

Mind The Beatz – Concert at the Bar de la Gloriette

(Free, no reservation required, family-friendly)

Sábado 2 de septiembre a las 18:00

Mind The Beatz – Concierto en el Bar de la Gloriette

(Gratis, sin reserva, en familia)

Samstag, den 2. September um 18 Uhr

Mind The Beatz – Konzert in der Bar de la Gloriette

(Kostenlos, ohne Reservierung, Familie)

