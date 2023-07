« ESCAPE GAME : Vite l’eau Monte ! » 61 Avenue de Pont Cher Tours, 31 août 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

« ESCAPE GAME : Vite l’eau Monte ! »

(famille, payant, réservation)

Le signal d’alerte « inondation » a retenti dans la Métropole de Tours ! Saurez-vous réussir en famille toutes les épreuves, réunir votre kit d’urgence, et sortir de la maison avant qu’il ne soit trop tard ?.

Jeudi 2023-08-31 10:00:00 fin : 2023-08-31 11:30:00. .

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« ESCAPE GAME: Quick Water Monte!

(family, paying, reservation required)

The flood alert has sounded in the Tours metropolitan area! Will you and your family be able to pass all the tests, assemble your emergency kit, and get out of the house before it’s too late?

« JUEGO DE ESCAPE »: ¡al agua!

(en familia, de pago, previa reserva)

¡Ha sonado la alerta de inundaciones en el Gran Tours! ¿Seréis capaces tú y tu familia de superar todas las pruebas, reunir el kit de emergencia y salir de casa antes de que sea demasiado tarde?

« ESCAPE GAME: Schnell Wasser hoch! »

(Familie, kostenpflichtig, Reservierung)

In der Metropole Tours ist der Überschwemmungsalarm ausgelöst worden! Können Sie als Familie alle Prüfungen bestehen, Ihre Notfallausrüstung zusammenstellen und das Haus verlassen, bevor es zu spät ist?

