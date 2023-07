« ESCAPE GAME : Vite l’eau Monte ! » 61 Avenue de Pont Cher Tours, 29 août 2023, Tours.

Mardi 29 août de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h

« ESCAPE GAME : Vite l’eau Monte ! »

(famille, payant, réservation)

Le signal d’alerte « inondation » a retenti dans la Métropole de Tours ! Saurez-vous réussir en famille toutes les épreuves, réunir votre kit d’urgence, et sortir de la maison.

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tuesday, August 29, 10 to 11:30 a.m. or 2:30 to 4 p.m

« ESCAPE GAME: Quick Water Monte!

(family, fee, reservation required)

The flood alert has sounded in the Tours metropolitan area! As a family, will you be able to pass all the tests, assemble your emergency kit and get out of the house?

Martes 29 de agosto de 10.00 a 11.30 h. o de 14.30 a 16.00 h

« JUEGO DE ESCAPADA »: ¡al agua!

(en familia, de pago, previa reserva)

¡Ha sonado la alerta de inundaciones en el Gran Tours! En familia, ¿seréis capaces de pasar todas las pruebas, montar vuestro kit de emergencia y salir de casa?

Dienstag, 29. August von 10:00 bis 11:30 Uhr oder von 14:30 bis 16:00 Uhr

« ESCAPE GAME: Schnell Wasser hoch! »

(Familie, kostenpflichtig, Reservierung)

In der Metropole Tours ist der Hochwasseralarm ausgelöst worden! Können Sie als Familie alle Prüfungen bestehen, Ihre Notfallausrüstung zusammenstellen und aus dem Haus fliehen?

