Mini-atelier de l’été : Lectures au Jardin 61 Avenue de Pont Cher Tours, 22 août 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Mini-atelier de l’été : Lectures au Jardin

( animation gratuite, sans réservation, famille)

Ouvrez grandes vos oreilles pour écouter quelques histoires et contes liés à l’univers du jardin, des plantes et des animaux….

Mardi 2023-08-22 11:00:00 fin : 2023-08-22 12:00:00. EUR.

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Summer mini-workshop: Readings in the Garden

(free activity, no reservation required, for families)

Open your ears and listen to stories and tales from the world of gardens, plants and animals…

Minitaller de verano: Lecturas en el jardín

(gratuito, sin reserva previa, evento familiar)

Abre los oídos y escucha algunas historias y cuentos del mundo del jardín, las plantas y los animales…

Mini-Workshop im Sommer: Lesungen im Garten

( kostenlose Veranstaltung, keine Reservierung, Familie)

Öffnen Sie Ihre Ohren und hören Sie sich einige Geschichten und Märchen aus der Welt des Gartens, der Pflanzen und der Tiere an…

Mise à jour le 2023-07-11 par ADT 37