Mini-atelier de l’été : le tableau nature 61 Avenue de Pont Cher Tours, 18 août 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Vendredi 18 août de 10h à 12h

Mini-atelier de l’été : le tableau nature

(picto payant, sur réservation, famille)

Artistes en herbe, venez créer votre petit tableau coloré à base d’éléments naturels (feuilles, fleurs, graines…) glanés dans le potager de la Gloriette. Séance de 30min.

Friday August 18 from 10am to 12pm

Summer mini-workshop: the nature painting

(paying picto, reservation required, for families)

Budding artists, come and create your own colorful painting using natural elements (leaves, flowers, seeds, etc.) gleaned from the Gloriette vegetable garden. 30-minute session

Viernes 18 de agosto de 10:00 a 12:00

Minitaller de verano: el cuadro de la naturaleza

(pictograma de pago, previa reserva, en familia)

Artistas en ciernes, vengan a crear su propio cuadro colorido a partir de elementos naturales (hojas, flores, semillas, etc.) recogidos en el huerto de La Gloriette. Sesión de 30 minutos

Freitag, 18. August, 10-12 Uhr

Mini-Workshop des Sommers: Das Naturbild

(kostenpflichtiges Piktogramm, Reservierung erforderlich, Familie)

Kreieren Sie ein kleines, farbenfrohes Bild aus natürlichen Elementen (Blätter, Blumen, Samen…), die Sie im Gemüsegarten der Gloriette gesammelt haben. 30-minütige Sitzung

