Des lectures en plein air pour tous les âges ! 61 Avenue de Pont Cher Tours, 21 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Des lectures en plein air pour tous les âges !

(Gratuit sans réservation, famille)

Présence du Bibliobus, dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre », dont le thème en 2023 est « la liberté » en partenariat avec la Bibliothèque Centrale de Tours..

Vendredi 2023-07-21 10:00:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

61 Avenue de Pont Cher

Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open-air readings for all ages!

(Free for families, no reservation required)

Presence of the Bookmobile, as part of the national « Partir en livre » event, whose theme in 2023 is « freedom », in partnership with the Bibliothèque Centrale de Tours.

Lecturas al aire libre para todas las edades

(Gratuito para las familias, sin reserva previa)

El bibliobús estará presente en el marco de la manifestación nacional « Partir en livre », cuyo tema en 2023 es « la libertad », en colaboración con la Biblioteca Central de Tours.

Lesungen unter freiem Himmel für alle Altersgruppen!

(Kostenlos ohne Reservierung, Familie)

Anwesenheit des Bibliobus, im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Partir en livre », deren Thema 2023 « Freiheit » lautet, in Partnerschaft mit der Zentralbibliothek von Tours.

