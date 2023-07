Concert : Brainstormz 61, Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage, 13 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Le Merville vous propose ses concerts de l’été ! Le groupe Brainstormz reprendra les grands classiques pop rock !.

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 22:00:00. .

61, Avenue de Paris Le Merville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Le Merville presents its summer concerts! The Brainstormz group will be covering pop rock classics!

¡El Merville te trae sus conciertos de verano! ¡El grupo Brainstormz versionará los grandes clásicos del pop rock!

Das Merville bietet Ihnen seine Sommerkonzerte an! Die Band Brainstormz wird die großen Pop-Rock-Klassiker wiederholen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité