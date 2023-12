Jouons autour de l’hiver 61 Avenue de l’Entre-Deux-Mers Fargues-Saint-Hilaire, 3 janvier 2024, Fargues-Saint-Hilaire.

Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 09:30:00

fin : 2024-01-03 12:00:00

La ludothèque organise une matinée jeux autour du thème de l’hiver : au programme, jeux d’éveil, jeux de construction, jeux de société etc…. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Rendez-vous dans la salle Jo Casamassima, à côté de la mairie. Cet espace est sans chaussures alors mettez vos plus belles chaussettes et prévoyez les chaussons..

61 Avenue de l’Entre-Deux-Mers

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT de l’Entre-deux-Mers