60’s Attack Pau, 28 août 2021, Pau.

60’s Attack 2021-08-28 – 2021-08-28 La Forge Moderne Avenue Gaston Lacoste

Pau Pyrénées-Atlantiques

60’s Attack à La Forge Moderne. Une soirée organisée en partenariat avec les Projectivers.

Start dès 16:00 : Accueil musical/ Dj set 60’s rempli de Soul, rythm’n blues, yéyé et garage surf. Music on vinyle !

Stand vintage : Affiche cinéma, friperie, relooking…

En présence du Scooteur cub du Béarn.

Expo Vespa, Lambretta, et autres mythes à deux roues…

Dès 21:00 : 60’s movies spécial kids !

Dès 21:30 : Projection de scopitones originaux sur grand écran !

La Forge Moderne

dernière mise à jour : 2021-08-23 par