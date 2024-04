60ème Course de côte de la Pommeraye La Papinerie Mauges-sur-Loire, vendredi 24 mai 2024.

Située au cœur de l’Anjou, la course de côte de la Pommeraye d’une longueur de 2.2 km présente un parcours typique où les pilotes atteignent la vitesse moyenne la plus élevée du championnat

Le mythique S de la Pommeraye, sur les coteaux de la vallée de la Loire, voit passer les pilotes du Championnat de France de la Montagne pour la 60ème fois. L’équipe de Pommeraye Sport Auto est fière d’organiser cette nouvelle édition, évènement incontournable pour les passionnés de sport automobile de l’Ouest.

Coincés entre les rails, dans un sprint de 2200m, c’est à la Pommeraye que les pilotes atteignent la vitesse moyenne la plus élevée du championnat. Mauges-sur-Loire, les partenaires et les bénévoles ont à cœur de faire vivre ce magnifique week-end de course qui s’annonce inoubliable.

Alors rendez-vous pour les 60 ans le 24, 25 et 26 mai 2024 pour un week-end de convivialité, de partage et de sensations fortes ! 16 16 EUR.

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

La Papinerie LA POMMERAYE

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire pommeraye.sport.auto49@gmail.com

