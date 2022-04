60ème Concours National Mouton Charollais Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

60ème Concours National Mouton Charollais Charolles, 4 août 2022, Charolles. 60ème Concours National Mouton Charollais Route de Mâcon Parc des expositions Charolles

2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-06 17:00:00 Route de Mâcon Parc des expositions

Charolles Saône-et-Loire 60ème anniversaire du Concours National du Mouton Charollais.

A cette occasion, l’Organisme de Sélection de la race organise une manifestation ouverte à tous, sur 3 jours. Au programme :

– concours de reproducteurs Mouton Charollais,

– vente aux enchères d’agneaux de station,

– vente d’agnelles,

