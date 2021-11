60ème anniversaire Ciné-Photo Club Nivernais Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 2 octobre 2018, Nevers.

**60ème anniversaire CPCN** Créée en 1958, l’association culturelle Ciné photo Club Nivernais fête ses soixante années d’activité. Pour cette rétrospective, la médiathèque Jean Jaurès de Nevers accueille dans ses murs – du 02 au 27 octobre 2018- une exposition présentant affiches, photographies originales et matériel photographique qui ont marqué la belle histoire de ces passionnés de cinéma et de photo. Des ateliers animés par le Ciné photo club Nivernais autour des techniques photographiques tisseront un lien entre passé et présent. _Entrée libre et gratuite_ du mardi au vendredi de 14h à 18h le samedi: 10h-12h30 et 14h-17h30 _Vernissage de l’exposition_: le vendredi 05 octobre à 18h (entrée libre et gratuite) _Ateliers_ _Participation aux ateliers gratuite et sous condition d’inscription au réseau des médiathèques de Nevers Agglomération_ Atelier PHOTO POLAROID – journée du 06 octobre 2018 atelier PHOTO NUMÉRIQUE- mercredi 14 novembre 2018, de 14H à 17H

Exposition photographique et ateliers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



