60e édition du Salon international de l’agriculture Paris Expo – Porte de Versailles Paris, 24 février 2024, Paris.

Du samedi 24 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 9 à 16 euros

En 2024, le Salon International de l’Agriculture sort le grand jeu pour sa soixantième édition !

Rendez-vous du samedi 24 février au dimanche 3 mars 2024 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, pour fêter cette célébration du plus grand événement de France ! Soixante éditions de rencontres et d’échanges. Soixante éditions au service du monde agricole. Soixante éditions dans le cœur des Français. Le Salon International de l’Agriculture prépare une manifestation inoubliable, en hommage à son histoire mais également et surtout tournée vers l’avenir et l’innovation :

GO ! Pour découvrir de nouveaux horizons.

Go ! Pour préserver notre environnement et notre alimentation.

Go ! Pour célébrer le bon. Go ! Pour prendre le temps de vivre l’intense.

Oreillette est la tête d’affiche de cette édition anniversaire

Avec sa robe aux trois couleurs et ses lunettes bien dessinées, Oreillette est l’ambassadrice idéale de la race Normande, mise à l’honneur sur le Salon International de l’Agriculture 2024. Âgée de 5 ans, Oreillette évolue au cœur des prairies normandes. Le lait qu’elle produit, avec ses 110 congénères, est livré en laiterie pour être transformé en camembert et Pont-l’Évêque AOP. L’égérie du Salon International de l’Agriculture, mère calme de trois veaux et récemment décorée au concours National Normand 2023, prendra la pause pour les visiteurs dans le pavillon 1.

Paris Expo – Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Salondelagriculture/ https://www.facebook.com/Salondelagriculture/ https://www.salon-agriculture.com/

PParchet/SIA2024 Chaque année, la vache égérie permet de mettre à l’honneur un triptyque territoire, produit et homme.