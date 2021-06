Orléans Évènement en ligne Loiret, Orléans 60_Dirigeants, et si il y avait une autre voie pour faire du business ! » Préparer demain » Évènement en ligne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

60_Dirigeants, et si il y avait une autre voie pour faire du business ! » Préparer demain » Évènement en ligne, 10 juin 2021-10 juin 2021, Orléans. 60_Dirigeants, et si il y avait une autre voie pour faire du business ! » Préparer demain »

Évènement en ligne, le jeudi 10 juin à 18:00

Dirigeants, et si il y avait une autre voie pour faire du business ! » Préparer demain » • Vos clients ne vous parlent que de prix ? • Vous rencontrez des difficultés à valoriser votre offre auprès de vos clients ? • Vous souhaitez développer les compétences et pratiques de travail de vos collaborateurs ? • Vous avez l’impression que le développement de votre entreprise piétine ? Avec le témoignage des entreprises JC DECAUX & LOGIC INTÉRIM A destination des entreprises du territoire du Nord-Est, échanges autour d’une autre voie pour faire du business, vers un modèle qui s’inscrit dans l’économie circulaire et l’économie de la fonctionnalité. Organisé par Loire &Orléans Eco en partenariat avec le cluster Nékoé Vidéo teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=JindNXBDG_k](https://www.youtube.com/watch?v=JindNXBDG_k)

sur inscription avant le vendredi 4 juin

visioconférence à destination des dirigeants, échanges autour d’une autre manière d’entreprendre plus respectueuse des ressources naturelles. Évènement en ligne orleans 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T18:00:00 2021-06-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Évènement en ligne Adresse orleans 45000 Ville Orléans lieuville Évènement en ligne Orléans