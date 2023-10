Théâtre : Vous voulez rire, docteur ? 606 Rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon, 24 novembre 2023, Gruchet-Saint-Siméon.

Gruchet-Saint-Siméon,Seine-Maritime

Venez nombreux pour assister à cette pièce de théâtre par la compagnie des Farfelous.

Une comédie de Jean-Pierre Fleury !.

2023-11-24 20:15:00 fin : 2023-11-24 . .

606 Rue Maeterlinck Salle du foyer

Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie



Come one, come all to see this play by the compagnie des Farfelous.

A comedy by Jean-Pierre Fleury!

Vengan todos a ver esta obra de la compagnie des Farfelous.

Una comedia de Jean-Pierre Fleury

Kommen Sie zahlreich, um diesem Theaterstück der Compagnie des Farfelous beizuwohnen.

Eine Komödie von Jean-Pierre Fleury!

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche