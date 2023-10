Marché des créatrices 605 RUE GRANDE RUE Barbières, 4 novembre 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

Le samedi 4 novembre , de 9:00 à 20:00 à la maison des arts de barbières , 20 créatrice, artisanat d’art, bijoux, céramique, poterie, cuir, couture, savonnerie et bougie seront présentent au marché des créatrices..

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 20:00:00.

605 RUE GRANDE RUE Maison des arts de Barbières

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday November 4th , from 9:00 to 20:00 at the Maison des Arts de Barbières , 20 artists, crafts, jewelry, ceramics, pottery, leather, sewing, soap and candles will be present at the « Marché des Créatrices ».

El sábado 4 de noviembre, de 9.00 a 20.00 h, en la Maison des Arts de Barbières, 20 artistas participarán en el « Marché des Créatrices », en el que se presentarán productos de artesanía, joyería, cerámica, alfarería, cuero, costura, jabonería y velas.

Am Samstag, den 4. November, werden von 9:00 bis 20:00 Uhr im Maison des Arts de Barbières 20 Designerinnen, Kunsthandwerkerinnen, Schmuck, Keramik, Töpferei, Leder, Schneiderei, Seifenherstellung und Kerzen auf dem Markt der Designerinnen vertreten sein.

