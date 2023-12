Bébés lecteurs 605 route de l’église Labatut, 10 février 2024, Labatut.

Labatut Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 11:30:00

Lectures et comptines, des séances pour les tout-petits !

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles..

Lectures et comptines, des séances pour les tout-petits !

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Lectures et comptines, des séances pour les tout-petits !

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

EUR.

605 route de l’église Médiathèque de Labatut

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans