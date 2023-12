Contes bébés lecteurs avec le Jardin de Jules 605 route de l’église Labatut Catégories d’Évènement: Labatut

Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 11:30:00 Un moment de découverte autour du livre pour les tout-petits animé par Géraldine Coursan du Jardin de Jules.

Sur réservation..

605 route de l’église Médiathèque de Labatut

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

