Conférence : y aura t’il encore des clowns à Noël? 605 chemin du gat Espeluche, 6 décembre 2023, Espeluche.

Espeluche,Drôme

Conférence d’André Riot Sarcey suivi d’un pot convivial..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

605 chemin du gat Mas Bohème

Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by André Riot Sarcey followed by a convivial drink.

Conferencia de André Riot Sarcey seguida de una copa.

Vortrag von André Riot Sarcey, gefolgt von einem gemütlichen Umtrunk.

Mise à jour le 2023-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération